Misteri Napoli 1 / Che ha fatto Beukema che dopo due mesi di riposo ha un’infiammazione cronica ai tendini?

Beukema di fatto salta tutto il ritiro per l'infiammazione ai tendini. Eppure ha giocato fino alla fine del campionato, era in campo il 17 e il 2 maggio. Possibile che sia peggiorato con due mesi di riposo?

Beukema salta il ritiro del Napoli

Sam (si legge con la abbiamo capito a Dimaro) Beukema non si è mai allenato finora nel ritiro del Napoli. E ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha detto in conferenza stampa che dovrebbe tornare ad allenarsi verso la fine del ritiro del Castel di Sangro. Considerando che il ritiro abruzzese finirà il 13 agosto, possiamo presumere che potrebbe sostenere il suo primo giorno di allenamento il 10 agosto. Il che ovviamente lo escluderebbe, o potrebbe escluderlo, dalla formazione titolare che Allegri dovrà mettere in campo il 22 agosto contro il Genoa per la prima giornata di campionato.

Beukema, ha scritto il Napoli nel bollettino medico, ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. Siamo a fine luglio, oggi è 24. Il campionato è finito due mesi fa esatti: il 24 maggio. Il Napoli giocò l’ultima partita in casa contro l’Udinese e Beukema era in panchina. Non giocò. Ma fu convocato. Giocò però sette giorni prima a Pisa, tutti i novanta minuti. Ancora prima, l’11 maggio, rimase a riposo contro il Bologna ma sempre in panchina andò. Giocò invece il 2 maggio nello 0-0 contro il Como in riva al Lago: anche in quel caso fu impiegato tutti i 90 minuti.

In campionato ha giocato fino alla fine

Quindi, ricapitolando, il 17 maggio l’olandese ha giocato 90 minuti contro il Pisa. Il 24 maggio ci si è salutati. E il Napoli è rientrato una settimana fa. Ora la domanda è: ma che cosa è successo? Come mai Beukema è peggiorato nonostante due mesi di riposo? Peggiorato al punto da saltare l’intera preparazione. Perché di questo stiamo parlando. Non è una barzelletta (calcisticamente parlando, of course, il mondo va serenamente avanti senza Beukema, senza Manna eccetera). Si tratta di un infortunio serio. Con i tendini non si scherza. Infiammazione cronica.

La stagione scorsa ha giocato nonostante l’infiammazione? Sicuramente ci risponderebbero di sì. Oggi ogni male del mondo viene attribuito ai metodi di Conte. Fatto sta che due mesi di riposo, con alcuni trattamenti (non siamo medici), avrebbero dovuto in qualche modo lenire l’infiammazione. Non è successo.

Poiché è cominciato il nuovo corso del Napoli, all’insegna della glasnost, potrebbe arrivare qualche chiarimento.