Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli, due club esteri su di lui (Schira)

Un club europeo e uno arabo hanno chiesto informazioni sul portiere serbo, arrivato la scorsa stagione dal Torino. Spetterà ad Allegri l'ultima parola.

C’è incertezza sul futuro di Vanja Milinkovic-Savic, che dopo solo una stagione col Napoli potrebbe lasciare il club. Il portiere, infatti, potrebbe non essere più nei piani degli azzurri, pronti a ringiovanire la rosa.

Due club esteri sono interessati a Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Napoli. Due club stranieri (uno europeo e uno dall’Arabia Saudita) hanno chiesto informazioni sul portiere serbo. Spetta a Max Allegri l’ultima parola sul suo futuro al Napoli.

Vanja #MilinkovicSavic could leave #Napoli. Two foreign clubs (one european and one from Saudi) have asked info for the serbian goalkeeper. It’s up to Max #Allegri the last word on his future at Napoli. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2026

Il Napoli pensa a Kovar del Bayer Leverkusen

Ad Alex Meret che sembra destinato a restare, il Napoli vorrebbe affiancare Matej Kovar di proprietà del Bayer Leverkusen, che quest’anno ha giocato in prestito al Psv e ha affrontato gli azzurri in Champions, nel rocambolesco 6-2 a favore del club olandese. E’ un classe 2000, ha tre anni in meno dunque di Milinkovic-Savic.

Ma non è solo una questione di abbassamento della media età. Il portiere serbo quest’anno ha preso il posto di Meret come titolare, ma nonostante buone parate in alcuni match, non è riuscito a mantenere continuità, destando diversi dubbi su alcune prestazioni non proprio all’altezza.

Tutto spetterà al neo-tecnico Allegri che sarà annunciato nei prossimi giorni, ma è possibile che il Napoli voglia tornare a puntare su Meret e affiancargli un portiere “giovane”, ma già con esperienza europea.