Milinkovic-Savic ha estimatori in Arabia, il Napoli può cederlo, Allegri preferisce Meret

Il Napoli può cedere Milinković-Savić, e il ribaltone rispetto a un anno fa è clamoroso. Perché il portiere che gli azzurri avevano inseguito a lungo e pagato circa 18-20 milioni dal Torino oggi non sarebbe più incedibile. A raccontarlo, su YouTube, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che ribalta anche le gerarchie che sembravano consolidate tra i pali: non è Alex Meret quello in uscita, ma proprio il serbo.

Le parole di Schira su Vanja, Meret e il sostituto

“Partiamo dal Napoli, dove a sorpresa in molti mettono in discussione Alex Meret. A me risulta invece che Meret, nonostante abbia un solo anno di contratto rimasto, piaccia molto a Max Allegri, e dunque alla fine potrebbe restare.

Attenzione, invece, al futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Ha altri tre anni di contratto, ma non sembra il portiere ideale per il gioco di Allegri, né il suo preferito. Ricapitolando: ha un contratto lungo, il Napoli lo ha pagato 20 milioni e a bilancio pesa ancora intorno ai 15. Dovesse arrivare un’offerta congrua, la sensazione è che il club azzurro non chiuderebbe affatto la porta alla sua partenza.

Milinkovic-Savic ha molti estimatori in Arabia Saudita, dove gioca il fratello Sergej, e potrebbe quindi raggiungerlo nel campionato arabo; a differenza del fratello, però, Vanja preferirebbe restare in Europa e giocare in un top campionato”.

E sul sostituto, Schira fa già un nome:

“Vedremo cosa succederà, ma occhio a questa situazione perché, un po’ a sorpresa, il Napoli ha già individuato il sostituto: un portiere emergente di 26 anni che ha fatto molto bene in Champions League (e che il Napoli ha incrociato sul campo proprio pochi mesi fa), ovvero Matej Kovár del PSV.

La dirigenza azzurra ha già incontrato gli agenti per chiedere informazioni: al momento non ci sono offerte ufficiali, siamo in una fase di interesse reale ma non siamo ancora andati oltre. È un incastro, secondo me, che va seguito con grande attenzione all’interno di questo valzer dei portieri”

Perché il Napoli può cedere Milinković-Savić (e l’ironia del mercato)

Qui entra la nostra lettura, e c’è un cortocircuito che merita. Solo pochi giorni fa, leggendo quanto vale la rosa del Napoli, avevamo notato come il mercato valutasse Milinković-Savić 20 milioni, più del doppio di Meret (8). Eppure è proprio il portiere “più prezioso” sul listino quello che può partire, mentre lo storico numero uno resta. È il paradosso del calcio: il valore di cartellino non coincide con le gerarchie dell’allenatore. Allegri preferisce Meret, e tanto basta a invertire la rotta rispetto all’estate scorsa, quando il Napoli voleva due primi portieri e Meret rinnovò proprio sapendo dell’arrivo del serbo.

Vanja tra Arabia ed Europa

Sul fronte destinazioni, Schira indica una pista calda ma non scontata: “Milinković-Savić ha molti estimatori in Arabia Saudita, dove gioca il fratello Sergej, e potrebbe quindi raggiungerlo nel campionato arabo; a differenza del fratello, però, Vanja preferirebbe restare in Europa e giocare in un top campionato”. Tradotto: i soldi della Saudi Pro League sono un’opzione, ma la volontà del giocatore spingerebbe verso un grande club europeo. Una variabile che peserà sulla trattativa e sulla cifra che il Napoli potrà incassare