Molina nuovo obiettivo del Napoli, l’Atletico vuole 15 milioni: possibile scambio con Olivera

Il Napoli piomba su Nahuel Molina, argentino 28enne che sta disputando i Mondiali 2026. Gli azzurri potrebbero provare uno scambio con Mathias Olivera, scrive la Gazzetta dello Sport, anche se l’uruguaiano piace al neo tecnico Max Allegri.

Napoli su Molina dell’Atletico Madrid, possibile scambio con Olivera

Scrive Vincenzo D’Angelo sul quotidiano:

Il suo futuro sembra lontano dall’Atletico. Il Napoli, di recente, ha fatto un sondaggio per capire la situazione. Allegri ne ha parlato con Manna e il ds si è mosso, pur sapendo che una trattativa per Molina non sarà semplice. L’Atletico lo valuta circa 15 milioni, ma col club di Madrid non è escluso che si possa provare a mettere in piedi uno scambio. Simeone è da tempo un estimatore di Mathias Olivera, non più intoccabile.

Ad Allegri, però, Olivera piace molto, anche perché può adattarsi sia alla difesa a tre che a quattro. L’uruguaiano, però, chiederà garanzie, a causa delle molte panchine fatte l’anno scorso con Conte.

Dall’altra parte, Molina: ha giocato due anni in Italia (2020-2022), con l’Udinese, registrando 68 presenze con 10 gol e 10 assist.