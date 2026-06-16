Olivera uno dei migliori contro l’Arabia Saudita: “Nel secondo tempo ha trascinato l’Uruguay”

È finita 1-1 con l'Arabia Saudita. Il quotidiano El Observador gli dà 6: "Sicuro nel suo ruolo; primo tempo ordinato, nel secondo ha dato spinta". Ha giocato difensore centrale in uno schieramento a quattro.

Mathias Olivera ha debuttato ai Mondiali 2026 contro l’Arabia Saudita, match terminato 1-1. L’Uruguay è ora in testa nel girone, a pari punti con la sua avversaria di stanotte, Spagna e Capo Verde. Il quotidiano uruguaiano El Observador ha rilasciato le pagelle della gara.

Olivera ha giocato difensore centrale nella difesa a quattro

Il terzino del Napoli ha ricevuto una valutazione pari a 6, una delle più alte considerando che diversi giocatori sono scesi sotto la sufficienza:

Sicuro nel suo ruolo, con 45 minuti ordinati e corretti. Nell’azione del gol della squadra araba è saltato insieme a diversi giocatori e non è stato lui a perdere la marcatura. Nel secondo tempo è stato molto importante, sia con il pallone tra i piedi, sia senza, grazie alla sua spinta e alla capacità di trascinare tutta la squadra.

Olivera è stato schierato dal ct Bielsa come difensore centrale di sinistra in una difesa a quattro e ha disputato l’intera partita. L’Uruguay ha collezionato il 67% di possesso palla con 10 tiri in porta, contro i 3 dell’Arabia e il 33% di possesso.