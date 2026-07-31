Napoli, Allegri prova Olivera centrale, gli indica i movimenti da fare
Primo allenamento a Castel di Sangro. Il tecnico ha diretto la seduta, ha dato indicazioni su costruzione e pressione. Poi si è intrattenuto a parlare con Anguissa
Olivera il protagonista della prima seduta in Abruzzo
Primo allenamento al Patini di Castel di Sangro per il Napoli arrivato ieri sera nel ritiro abruzzese. La sessione è iniziata alle 10 circa, con i portieri i primi a scendere in campo e ad allenarsi con prese in uscita bassa. Alle 10.30 in campo il resto della squadra con esercitazione immediata con il pallone in partitella a pressione con 4 porte. Allegri in campo a dirigere la seduta, a dare indicazioni sulla costruzione e la pressione. L’esercitazione punta anche a coprire l’ampiezza essendoci ben 4 mini porte da un lato.
L’esercitazione è poi proseguita con indicazioni su come far uscire il pallone dalla difesa. Al termine dell’esercitazione colloquio tra Allegri ed Anguissa. Differenziato per Beukema, nella seconda parte dell’allenamento Olivera provato centrale di difesa, con il tecnico che si è intrattenuto a parlare con l’uruguaiano indicandogli i movimenti da provare.