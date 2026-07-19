Olivera è l’unico mancino che può giocare centrale: ha intelligenza e cattiveria per ricoprire quel ruolo

A scriverlo è la Gazzetta: Buongiorno sarà operato, Beukema ha un problema cronico al tendine d'Achille. Non resta che l'uruguaiano, il Napoli vuole valorizzare la rosa

Pure Beukema ha un problema al tendine

Per la Gazzetta dello Sport l’intervento chirurgico per Buongiorno è inevitabile. E quindi il Napoli lo perderà almeno fino a ottobre. Il club ne è consapevole. Sta valutando il da farsi. Però di centrali difensivi ne ha. Al momento, però, di mancino che possa giocare lì c’è solo l’uruguaiana Olivera che già con Conte è stato dirottato al centro della difesa. Non c’è solo lui ma solo lui è sinistro come Buongiorno. Il napoli questo vuole fare: valorizzare le risorse interne. Valorizzare il mercato dello scorso anno che è costato una tombola.

La Gazzetta – con Vincenzo D’Angelo – definisce Olivera un giocatore duttile.

E ancora:

“ha la cattiveria e l’intelligenza tattica per ricoprire anche il ruolo di centrale con personalità e autorevolezza”.

Olivera ha giocato in quel ruolo con risultati apprezzabili

Con Conte, nell’anno dello scudetto, sul finire del campionato più volte fu utilizzato in quella posizione, con risultati apprezzabili.

La Gazzetta scrive che Buongiorno nei prossimi giorni farà un nuovo consulto medico ma si va verso l’operazione: ha una lesione al menisco del ginocchio destro e intervenire chirurgicamente appare inevitabile. Così come uno stop di almeno due o tre mesi.

E ricorda – come da bollettino in nome della glasnost – che Beukema è alle prese con il riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. E che con due titolari fuori gioco, serve inventarsi qualcosa.