Allegri e il Napoli stanno coccolando Anguissa

Ne scrive la Gazzetta: sembrava al passo d'addio ma Allegri lo stima e sta facendo di tutto per farlo sentire al centro del progetto Napoli

Anguissa è alla sesta stagione col Napoli, Allegri lo stima

Anguissa sembrava al passo d’addio col Napoli. Allegri, Manna e il club stanno invece lavorando per fargli cambiare idea, per farlo sentire al centro del progetto. Il centrocampista del Camerun, 31 anni, è alla sesta stagione con gli azzurri. Sembrava intenzionato a lasciare il club. Ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo. Ha solo un altro anno di contratto. Era intenzionato ad andare via questa estate. Allegri sta lavorando per fargli cambiare idea. Il tecnico livornese lo stima da sempre, lo ha sempre considerato un calciatore fondamentale nello scacchiere azzurro. Si fa sentire in mezzo al campo ed è allo stesso prezioso in zona gol. È difficile trovare un altro calciatore con queste caratteristiche.

Ma Frank ha vissuto un anno complicato, ha avuto una stagione tormentata dagli infortuni (anche se i numeri del suo rendimenti sono rimasti positivi). E quando non riesci a sorridere, i motivi per cambiare aria aumentano.

Di Anguissa e della voglia di trattenerlo scrive Vincenzo D’Angelo per la Gazzetta dello Sport.

“Con Anguissa, invece, il dialogo (di Allegri) è più continuo, dentro e fuori dal terreno di gioco. Allegri punta molto sul rilancio del camerunese, finito ai margini del Napoli negli ultimi mesi della scorsa stagione”.

Sembrava al passo d’addio, stagione tormentata dagli infortuni

La Gazzetta ha ricordato la lesione al bicipite femorale di novembre, cui va aggiunto il successivo problema alla schiena.

“Più che l’aspetto tecnico, Max e lo staff azzurro stanno lavorando sull’aspetto morale: Anguissa sembrava nuovamente al passo d’addio, non aveva salutato il popolo napoletano dopo l’ultima di campionato, correndo subito negli spogliatoi. I tifosi gli hanno riservato un calorosissimo applauso all’arrivo a Dimaro. Max e Manna, invece, stanno provando con il dialogo a fargli ritrovare il sorriso”.

Tutti lavorano per farlo sentire al centro del progetto.

“Anche il vice Landucci, ieri pomeriggio, si è intrattenuto con lui per una decina di minuti alla fine della sessione di allenamento”.