Napoli a Dimaro, Hojlund torna il gruppo: differenziato per Alisson Santos
Hojlund ha svolto questo pomeriggio l'allenamento in gruppo, mentre Alisson Santos ha fatto differenziato
Si sta per chiudere il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, sfideranno domani la Carrarese di Cioffi per poi lasciare il Trentino lunedì prossimo. Dopo la conferenza stampa di Di Lorenzo, gli azzurri hanno svolto il consueto allenamento pomeridiano che ha portato con sé un’ottima notizia.
Napoli, gestione per Alisson Santos
Come riportato dallo stesso club partenopeo, Hojlund si è infatti allenato con il resto del gruppo. Ecco il report del Napoli:
“Dopo la seduta mattutina gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio alla Ski.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico in fase di possesso e non possesso e successivamente in una partitina a campo ridotto.
Hojlund si è allenato in gruppo”.
Da sottolineare anche un po’ di lavoro differenziato per Alisson Santos. Il brasiliano non ha nulla di particolare, ma si è allenato a parte solo per gestione