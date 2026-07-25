Napoli a Dimaro, Hojlund torna il gruppo: differenziato per Alisson Santos

Hojlund ha svolto questo pomeriggio l'allenamento in gruppo, mentre Alisson Santos ha fatto differenziato

Napoli a Dimaro, Hojlund torna il gruppo: differenziato per Alisson Santos

Rasmus Hojlund of Napoli during a training session on Day of the preseason camp of SSC Napoli at stadio Carciato in Dimaro Folgarida, Trento, Italy, on July 20, 2025. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto) (Photo by Ciro De Luca / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Si sta per chiudere il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, sfideranno domani la Carrarese  di Cioffi per poi lasciare il Trentino lunedì prossimo. Dopo la conferenza stampa di Di Lorenzo, gli azzurri hanno svolto il consueto allenamento pomeridiano che ha portato con sé un’ottima notizia.

Napoli, gestione per Alisson Santos

Come riportato dallo stesso club partenopeo, Hojlund si è infatti allenato con il resto del gruppo. Ecco il report del Napoli:

Dopo la seduta mattutina gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio alla Ski.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico in fase di possesso e non possesso e successivamente in una partitina a campo ridotto.

Hojlund si è allenato in gruppo”.

Da sottolineare anche un po’ di lavoro differenziato per Alisson Santos. Il brasiliano non ha nulla di particolare, ma si è allenato a parte solo per gestione