Per Repubblica il migliore è stato Vergara, i peggiori i difensori. Sotto tono i big. La seconda amichevole è in programma domenica contro la Carrarese

L’unica vera indicazione è il 4-3-3 che piace a De Laurentiis

La prima amichevole estiva vale il giusto, ossia poco. Il Napoli era imballato, si allena da nemmeno una settimana. Non sarà in forma nemmeno tra un mese, il 22 agosto, quando inizierà il campionato (a Genova contro il Genoa) figurarsi per la prima partita della stagione. Partita – quella persa 1-3 contro l’Arezzo di Bucchi – che è servita a lanciare l’allarme sulla difesa che ieri pomeriggio è parsa fortemente a disagio. Il Napoli deve fronteggiare la lunga assenza di Buongiorno (per il Corsport potrebbe restare fuori anche più di quattro mesi) e quella di Beukema che è alle prese con un’infiammazione cronica al tendine d’achille.

I big sotto tono, Hojlund sempre spalle alla porta

L’unica vera indicazione – scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi – è stata la scelta del modulo, con il ritorno al 4-3-3 auspicato da Aurelio De Laurentiis.

Per il quotidiano il migliore è stato Vergara che si è procurato il rigore (rigore molto generoso, aggiungiamo noi). Tra i peggiori i difensori.

Repubblica scrive dello sbandamento della difesa sul primo gol: “fuori posizione Rrahmani e Rafa Marin, sorpreso Meret”.

Di Rafa Marin scrive che è cresciuto nei disimpegni ma è da rivedere in marcatura. Lindstrom è tornato a essere definito impalpabile.

“Sottotono tra i big Di Lorenzo, Rrahmani e Anguissa. Timido Gutierrez, nonostante la licenza di spingere.

Hojlund ha continuato a giocare spalle alla porta come con Conte. Poche dunque le indicazioni utili per Allegri.” Il danese ha anche sprecato un’ottima occasione da solo davanti al portiere.

La prossima è in programma domenica pomeriggio, sempre a Dimaro, contro la Carrarese altra squadra di Serie B che lo scorso anno ha chiuso il campionato cadetto al 12esimo posto.