Il gol annullato a Vinicius è uno scandalo (se perde le staffe Ancelotti…). Al Mondiale l’arbitraggio è uguale per tutti?

L'entrata coi tacchetti di Messi è rimasta impunita, il non fallo di Vinicius è stato punito. Il giornalista Pier Morgan: "ci sono due regolamenti, uno per Messi e uno per gli altri"

La rabbia di Ancelotti al 2-0 di Vinicius: “Ora annullate pure questo”

Sono trascorse quasi 24 ore (non ancora) dal gol annullato a Vinicius in Brasile-Scozia, eppure più passa il tempo e più cresce l’inquietudine. Non c’è un solo appassionato di calcio che sostenga l’irregolarità della rete. Basti pensare che nessuno scozzese ha protestato. Vinicius ha rubato palla al limite dell’area e ha segnato. Qui vi riportiamo un video in cui Ancelotti, al momento del 2-0 regolare di Vinicius, va dal quarto uomo a dirgli qualcosa che suona più o meno: “ora annullate pure questo” e deve intervenire il figlio Davide per fermarlo ed evitargli l’espulsione.

finalmente achei o vídeo do momento que o ancelotti vai até o arbítrio e basicamente quer dizer: ANULA AGORA FILHO DA PUTA! ele teve que ser segurado porque mexeram com o filho favorito dele pic.twitter.com/v1FenND88E — aly. ✨ (@comentsaly) June 25, 2026

Perché i tacchetti di Messi sono rimasti impuniti?

Il tema resta ed è bello grosso. Perché solo al Var hanno visto un fallo che non esiste. E fa specie perché al Var nessuno si è accorto dei tacchetti di Messi sulla coscia del calciatore algerino nel corso della prima partita dell’Argentina. Messi nemmeno ammonito. Al Var nessuno si è accorto del fallo nettissimo di Mac Allister nell’azione che poi porta alla rete dell’1-0 di Messi all’Austria. Siamo oltre i due pesi e le due misure. Siamo proprio a due Mondiali diversi.

Quindi la questione assume rilevanza. A questi Mondiali gli arbitraggi sono uguali per tutti?

A uno le pitaron falta… y al otro no 🫣 La FIFA está haciendo todo para que Messi gane el Mundial y se lleve otro Balón de Oro Si Vinicius consigue evitarlo contra todos los elementos, hay que dárselo a élpic.twitter.com/uSGaH9kyeH — Madrid Sports (@MadridSports_) June 25, 2026

Piers Morgan: c’è un regolamento per Messi e uno per gli altri?

Il giornalista inglese Piers Morgan la pensa così:

“Prestazione brillante di Vinícius Júnior ieri sera… ma il suo gol viene annullato dal Var per un contatto minimo su Hendry. Fallo fischiato, regole applicate, nessuna discussione.

Ora torniamo indietro a Messi contro l’Algeria. Tackle con i tacchetti in alto che colpisce in pieno il polpaccio di Mandi – un’entrata pericolosa che avrebbe potuto mettere fine al torneo del ragazzo. Solo rimessa laterale. Nessun cartellino. Nessuna revisione Var. Messi rimane in campo e segna una tripletta.

Un giocatore viene punito per un intervento leggero. L’altro viene protetto per qualcosa di molto più grave.

Questo è esattamente ciò che appare come un trattamento preferenziale. La Fifa ha chiaramente una regolamento a parte per il ragazzo d’oro e un altro per tutti gli altri. Arbitri e Var si stanno arrampicando sugli specchi per proteggere certe stelle mentre sono rigidi con gli altri.

Questa disparità sta minando l’integrità della Coppa del Mondo. I tifosi non sono stupidi – possiamo vedere l’incoerenza. Risolvete, Fifa. State diventando ridicoli”.