Milinkovic-Savic, il Napoli lo ha pagato più di 20 milioni. Ne chiede almeno 15 per venderlo

Ceccarini: gli inglesi dell'hall City sono interessati al portiere serbo. Milinkovic è stato acquistato appena un anno fa su indicazione di Conte

Milinkovic-Savic, il Napoli lo ha pagato più di 20 milioni. Ne chiede almeno 15 per venderlo

Napoli's Serbian goalkeeper #32 Vanja Milinkovic-Savic blocks the ball during the Italian Serie A football match between Napoli and Parma at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on January 14, 2026. CARLO HERMANN / AFP

Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per scendere in campo contro l’Arezzo (ore 18). Ovviamente sono giorni importanti anche e soprattutto in sede di calciomercato. Il Napoli deve vendere, anche un portiere e cioè Milinkovic-Savic.

Napoli, Premier League ipotesi più probabile per Milinkovic-Savic

Del portiere serbo scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com:

“Per quanto riguarda la porta, è sempre più probabile la cessione di Milinkovic-Savic. Il numero uno serbo arrivato appena un anno fa dal Torino per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ha mercato soprattutto all’estero”.

Napoli Milinkovic-Savic fair-play

Il giornalista poi conclude il suo articolo così:

“La Premier potrebbe essere la soluzione più giusta. Allo stato attuale il club che si è mosso con più determinazione è l’Hull City. Il Napoli è pronto a trattare sulla base di non meno di 15 milioni di euro per evitare una minusvalenza”.