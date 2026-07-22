Milinkovic-Savic, il Napoli lo ha pagato più di 20 milioni. Ne chiede almeno 15 per venderlo
Ceccarini: gli inglesi dell'hall City sono interessati al portiere serbo. Milinkovic è stato acquistato appena un anno fa su indicazione di Conte
Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per scendere in campo contro l’Arezzo (ore 18). Ovviamente sono giorni importanti anche e soprattutto in sede di calciomercato. Il Napoli deve vendere, anche un portiere e cioè Milinkovic-Savic.
Napoli, Premier League ipotesi più probabile per Milinkovic-Savic
Del portiere serbo scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com:
“Per quanto riguarda la porta, è sempre più probabile la cessione di Milinkovic-Savic. Il numero uno serbo arrivato appena un anno fa dal Torino per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ha mercato soprattutto all’estero”.
Il giornalista poi conclude il suo articolo così:
“La Premier potrebbe essere la soluzione più giusta. Allo stato attuale il club che si è mosso con più determinazione è l’Hull City. Il Napoli è pronto a trattare sulla base di non meno di 15 milioni di euro per evitare una minusvalenza”.