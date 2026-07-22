A Dimaro quest’anno molti meno tifosi. Ancora un po’ di biglietti a disposizione per Napoli-Arezzo

Oggi alle 18 a Dimaro la prima amichevole del Napoli

Oggi prima amichevole del Napoli. Ore 18 Napoli-Arezzo al campo di Dimaro. La partita non è gratuita in tv. Il Napoli è l’unico club di Serie A che trasmette le amichevoli a pagamento (10 euro a partita). L’Arezzo è una squadra di Serie B, neopromossa. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C. È allenato da Cristian Bucchi vecchia conoscenza del Napoli.

Al momento non c’è il tutto esaurito in Trentino. Ci sono ancora biglietti a disposizione come scrive anche Repubblica Napoli con Marco Azzi che ricorda la sconfitta dello scorso anno proprio contro gli aretini:

Lo scorso anno il Napoli perse

“Il test è tutt’altro che agevole, visto che l’Arezzo è un club in ascesa e già nella scorsa estate mise ko (2-0) gli azzurri proprio a Dimaro, facendo anche arrabbiare i tanti tifosi presenti in ritiro. Quest’anno ce ne sono molti di meno e infatti non è stato ufficializzato nemmeno il sold out, visto che ci sono ancora a disposizione un po’ di biglietti”.

La sensazione diffusa è che in Trentino quest’estate siano saliti meno sostenitori del Napoli. Che potrebbero aver privilegiato Castel di Sangro nella loro scelta. Possono esserci dubbi sulla nuova stagione visto anche l’immobilismo sul mercato. O, ancora, il possibile scetticismo su Allegri. Le cause possono essere diverse. Non ultima, anzi: il caro-alberghi. Prima, dormire a Dimaro era più accessibile. Ora tutto è diventato più caro. I tifosi non è che poi possono sempre recitare il ruolo dei limoni da spremere.