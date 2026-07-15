Messi sembra più giovane di De Bruyne, eppure ha 39 anni mentre De Bruyne 35 (Massimo De Luca)

Alla Rai dibattito su chi sia il piano grande di tutti i tempi. Interviene il noto giornalista. Ormai il belga del Napoli è diventato un termine di paragone negativo

Messi il più grande di sempre? Non tutti si allineano

Impazza il dibattito alla Rai su chi sia il più grande di tutti i tempi. Il conduttore Antinelli non ha dubbi, è Messi. E dichiara: “Non possiamo non tener conto che sta facendo tutto questo a 39 anni”.

In studio fanno un po’ di fatica ad allinearsi. Innanzitutto in collegamento Adani dichiara: “Io vedo Messi come una prosecuzione di Diego. Quando Diego è moto, Leo ha cominciato a vincere con l’Argentina e non si è più fermato”.

Marco Tardelli sostiene che non sia possibile paragonare fuoriclasse di epoche diverse anche perché oggi ci sono tecniche riabilitative e sostegni medici (non in senso malevolo) che un tempo non c’erano.

A questo punto però interviene il noto giornalista Massimo De Luca: “Ok, le tecniche di allenamento, gli strumenti, la medicina sportiva, va bene, è cambiato tutto. Però un momento. I 39 anni di Messi sono anche quelli non so i 35 anni di De Bruyne. Messi sembra più giovane di De Bruyne. Anche de Bruyne si giova delle nuove tecniche scientifiche. Anche rispetto ai contemporanei che possono aver quell’età, è un fenomeno”.

De Bruyne diventato termine di paragone negativo

Insomma il belga del Napoli è diventato un termine di paragone negativo. Non senza ragione, eh.

Tardelli insiste nel dire: “Devi avere anche la fortuna di non aver avuto incidenti. Prima con un menisco finivi la carriera”.

De Luca: “Devi aver condotto anche una vita sana, perché sappiamo che Diego la vita se l’è rovinata da solo”.

Non mancano altri esempi: da LeBron James a Djokovic che comunque non sono più i numero uno nei loro sport.