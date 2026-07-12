Messi contro l’arbitro Pinheiro: “Parlami con rispetto, io sono stato rispettoso”

Al 42esimo di Argentina-Svizzera. Messi ha poi parlato della semifinale contro l'Inghilterra: "Sarà la prima volta per me contro di loro, la vivremo come si affronta una semifinale".

Durante la partita tra Argentina e Svizzera, è stato visto Leo Messi dire all’arbitro João Pinheiro di parlargli con rispetto durante una conversazione tra i due. L’episodio sarebbe avvenuto al 42esimo minuto, quando l’albiceleste era in vantaggio per 1-0 (il match è poi terminato 3-1).

Acceso diverbio tra Messi e l’arbitro Pinheiro

“Parlami con rispetto, non essere irrispettoso. Parlami con rispetto. Io ti ho parlato con rispetto“, avrebbe dichiarato Messi.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi to Portuguese referee Jõao Pinheiro: “Speak to me properly. Don’t disrespect me. Speak to me properly; I spoke to you properly.” pic.twitter.com/gTDzpRR6A4 — CentreGoals. (@centregoals) July 12, 2026

Il Daily Mail ha poi riportato le parole del capitano argentino dopo la partita, quando ha commentato la semifinale che ci sarà mercoledì contro l’Inghilterra:

“Tutto ciò che ho visto e ricordo dell’Argentina contro l’Inghilterra del 1986 proviene da video e immagini che gli argentini continuano a guardare e rivivere. Ma penso che questo gruppo sia abituato a giocare qualsiasi partita, indipendentemente dall’avversario. Ovviamente affrontare l’Inghilterra è qualcosa di speciale, perché è una grande potenza del calcio e le partite contro squadre di questo livello sono sempre speciali“.

“Personalmente sarà la prima volta che giocherò contro di loro. Ho affrontato praticamente tutti, tranne l’Inghilterra, quindi sarà bello anche per questo motivo. La vivremo per quella che è: una semifinale di Coppa del Mondo contro una grande potenza calcistica, una grande squadra. Cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni possibili per competere ancora una volta“.