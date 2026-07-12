È di nuovo Inghilterra-Argentina, la rivincita del 1986

È di nuovo Inghilterra-Argentina. Come nel 1986 ma stavolta Maradona non c’è. Al suo posto l’Argentina ha Messi e ciascuno è libero di pensare se sia meglio o peggio per gli inglesi. Tuchel in qualche modo si è già espresso, lo aveva fatto a proposito di rigiocare all’Azteca, parlò di karma: “questa volta saremo noi a essere ripagati”. E col Messico in effetti è stato così. Ora si vedrà in semifinale. Si giocherà mercoledì alle 21.

L’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 grazie a uno strepitoso Bellingham che sta confermando di essere uno dei calciatori più forti del mondo e meriterebbe il Pallone d’oro. Un calciatore non inquadrabile, fuori dagli schemi, che a pallone sa giocare. Il gol del momentaneo pareggio di ieri sera contro la Norvegia è un autentico colpo di classe. Tre tocchi di destro e poi a incrociare di sinistro. Il primo controllo da urlo. Jude è l’anima di questa Nazionale. E pensare che fino a un anno fa Tuchel aveva dubbi su di lui. Poi, per fortuna sua e degli inglesi, se li è fatti passare. Ha appena 23 anni. Ha segnato due gol al Messico nei quarti. E altri due stanotte alla Norvegia nella semifinale vinta ai supplementari in rimonta per 2-1.

Anche l’Argentina ha vinto ai supplementari con la Svizzera. Tre a uno con due reti nel finale di Alvarez e Lautaro. Messi stavolta non ha segnato. Ha servito a Mac Allister il pallone dell’1-0 dopo dieci minuti. Al 67esimo il pareggio di Ndoye. Tante le polemiche sull’Argentina, su eventuali favoritismi da parte della Fifa. C’è anche l’inchiesta del giornalista Molina su uno strano intreccio di soldi tra le federazioni. Fatto sta che l’Argentina vince sempre. Ed è in semifinale, come quattro anni fa.

Martedì sera alle 21 ora italiana si giocherà Francia-Spagna.

Mercoledì, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina.