Mercato, è il giorno della Juventus: Kolo Muani più Alajbegovic (ma allora Massara non era una pippa, vero Gasp?)

Massara ricuce col Psg (dopo i danni fatti di Comolli) e riporta l'attaccante francese a Torino (circa 50 milioni) e poi sta piazzando il colpo bosniaco (40 milioni) che già voleva portare alla Roma. Strano che Alajbegovic giochi nella zolla di Yildiz. La Roma invece ha preso Castro

Sembra il giorno della Juventus

Sembra il giorno della Juventus. Sul finire di luglio, il club bianconero sembra aver dato una sterzata al proprio mercato e soprattutto lanciato un segnale rinfrancante al povero Luciano Spalletti in questi giorni colpito anche dal lutto della madre.

La Juventus ha certamente piazzato un colpo e cioè Kolo Muani. E forse un altro: il diciottenne bosniaco Alajbegović di cui si parla un gran bene.

Per il francese Kolo Muani si tratta di un ritorno. Va detto che l’attaccante è in fase di declino o comunque ha imboccato un tunnel da cui non riesce a uscire. Fu – suo malgrado – protagonista dei Mondiali del 2022: in finale fu lui a mangiarsi il gol del possibile 4-3 sull’Argentina. Il sogno suo e della Francia si infranse su quella ormai epica uscita del Dibu Martinez che passò alla storia. Chissà che i due non si ritrovino alla Juventus.

In bianconero, nella stagione 24-25, ha giocato 16 partite in Serie A e ha segnato 8 reti. Non male. Poi, però, il muovo corso di Comolli non è riuscito a trovare l’accordo col Psg e il francese è finito al Tottenham dove lo scorso anno in Premier ha segnato la miseria di un gol in trenta presenze.

Alajbegovic gioca nella stessa zolla di Yildiz

Adesso torna alla Juve per una somma che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Prestito di 4 milioni con diritto di riscatto a 38 più bonus. Il diritto diventa obbligo – secondo Schira – se la Juve si qualificherà per le prossime competizioni europee. Guadagnerà 5,5 milioni netti l’anno. Kolo Muani ha 27 anni, a dicembre 28.

Il secondo colpo è Alajbegovic speranza del calcio bosniaco. Gioiellino del Bayer Leverkusen che nell’ultima stagione ha giocato al Salisburgo. È un’ala, un’ala sinistra, diciamo un fantasista. È un acquisto strano perché giocherebbe nella stessa zolla di Yildiz. Qualcosa non torna. Può giocare anche sull’altra fascia dove oggi c’è Conceiçao. L’acquisto dovrebbe avvenire alla cifra di 30 milioni più 5 di bonus. Col bosniaco bisogna andarci coi piedi di piombo: sembrava fatto anche il suo passaggio all’Atalanta di Sarri e Giuntoli.

Nel caso in cui i due affari andassero in porto, si aprirebbe la discussione su Massara che a Roma è stato trattato quasi come se fosse un dilettante. Gasperini non ha nascosto la distanza tra loro, non legata a motivi professionali. Questione di alchimia. Sta di fatto che mentre la Roma ha preso Castro pagandolo una tombola (circa 50 milioni in tutto), la Juventus dovrebbe aver piazzato i colpi Kolo Muani e soprattutto Alajbegovic.

E per il bosniaco decisivo – dice Sky – è stato proprio il ruolo di Massara che già lo voleva alla Roma e che ha mantenuto i rapporti con la famiglia. Importante anche il compito svolto da Pjanic.