Mazzocchi, l’agente: “Credo che il Napoli farà di tutto per tenerlo in rosa”

L'agente di Mazzocchi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Lui è uno scugnizzo. Oggi compie 31 anni ed è arrivato a una maturità tale che tutti vorrebbero averlo in organico"

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con la vittoria di ieri sulla Carrarese, ma il calciomercato azzurro resta fermo. Tra i ruoli da rinforzare c’è anche quello del vice Di Lorenzo. Il profilo più indicato per occupare questo slot, almeno per il momento, sembra quello di Favasuli, ma su quest’ultimo aspetto bisogna segnalare anche le dichiarazioni dell’agente di Pasquale Mazzocchi.

L’agente di Mazzocchi: “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio”

Marco Sommella, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti parlato così:

“Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio. È un collante tra i nuovi e i vecchi, è voluto bene da tutti e ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis, che gli ha fatto una promessa. Speriamo possa fargli presto un regalo. È qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo, speriamo possa riceverlo in questi giorni”.

L’agente di Mazzocchi ha poi concluso:

“Lui è uno scugnizzo. Quando arriva qualcuno da fuori, riesce subito a fargli capire dove è arrivato. Basta parlare con gli allenatori che lo hanno avuto per comprendere il suo valore anche oltre l’aspetto calcistico. Oggi compie 31 anni ed è arrivato a una maturità tale che tutti vorrebbero averlo in organico. Credo che il Napoli farà di tutto per tenerlo in rosa”