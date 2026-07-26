Napoli-Carrarese, Allegri schiera a centrocampo Lobotka, Anguissa e Vergara
Seconda e ultima amichevole del ritiro estivo a Dimaro. Milinkovic-Savic indisponibile per febbre. Marianucci al posto di Rafa Marin.
Oggi il Napoli di Max Allegri affronterà la seconda amichevole del ritiro estivo di Dimaro (TN), contro la Carrarese, club militante in Serie B.
Dopo la sconfitta contro l’Arezzo per 3-1, gli azzurri cercano il rilancio.
Napoli-Carrarese, formazioni ufficiali
Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.
Carrarese: Bleve, Oliana, Belloni, Abiuso, Rubino, Ruggeri, Disse, Cianti, Khafi, Zanon, Parlanti.
Milinkovic-Savic indisponibile causa stato febbrile.
Dove seguire le amichevoli degli azzurri
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