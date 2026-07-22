Massimo Mauro segue la linea del Napolista e sponsorizza Favasuli: “Sarebbe un ottimo rinforzo per il Napoli”

Alla Gazzetta: "Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo".

L’ex calciatore Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ancora fermo in entrata.

Mauro: “Allegri è molto bravo a trovare nuovi stimoli e adrenalina, anche senza mercato”

Mauro ha sottolineato quanto gli azzurri possano comunque essere competitivi la prossima stagione, anche senza fare colpi nuovi. Ha sponsorizzato, però, il possibile arrivo di Favasuli:

“Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo che del club. E occhio a Favasuli, sarebbe un ottimo rinforzo“.

Il terzino del Catanzaro e Nazionale Under 21 è seguito da diverse squadre, tra cui gli azzurri, che lo vorrebbero come vice di Giovanni Di Lorenzo. Anche se il ds del club calabro ha confermato che non c’è ancora alcuna trattativa, Favasuli continua ad essere un osservato speciale per il Napoli.