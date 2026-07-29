Mancini junior: “Nella vita e nel calcio non si può piacere a tutti, alla fine parlerà il campo”

Ha sem­pre cre­duto nella pos­si­bi­lità di essere scelto?

“Più che averci cre­duto, ci ha spe­rato tanto. Se tor­niamo solo a gio­vedì o venerdì, sem­brava impos­si­bile un suo ritorno. Ma la vita è così, impre­ve­di­bile e regala sem­pre sor­prese. Ed è bella per que­sto.”

E come arriva a que­sta seconda avven­tura azzurra?

“Con una forte moti­va­zione. Ha il desi­de­rio di can­cel­lare la delu­sione per que­ste tre man­cate qua­li­fi­ca­zioni. E c’è anche un altro fat­tore.”

Quale?

“Vuole ripu­lire l’imma­gine del suo addio all’Ita­lia.”

Sulle polemiche

“Ci sono e c saranno sempre. Fanno parte di questo mondo e devi accettarle facendo questo lavoro. Nella vita e nel calcio non si può piacere a tutti. Alla fine sarà il campo a parlare, è l’unico e vero giudice di questo sport”.

“Papà vuole vincere il Mondiale”

Da figlio, qual è il sogno di Roberto?

“Vuole vin­cere il Mon­diale. Ha que­sta idea da sem­pre, ce l’ha sem­pre ripe­tuto. Voleva tor­nare per far vivere que­sta gioia all’ita­lia. Quando lo diceva all’euro­peo, gli davano del pazzo. Poi è suc­cesso. È vero, è pre­ma­turo par­larne. Ma è giu­sto pen­sarci, per­ché a volte i sogni si rea­liz­zano. E io gli fac­cio il mio più grande in bocca al lupo. Farà un grande lavoro.”