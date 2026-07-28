È Mancini il nuovo ct della Nazionale (Malagò si è imposto e ha fatto a modo suo)

Smentita la notizia dell'annuncio ufficiale ma sarà lui il nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno. Col nome di Mancini, Malagò rompe col passato di Gravina e fa a modo suo.

Gravina mai avrebbe ripreso il Mancini

È Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al Consiglio federale. Anche se poi ci sono smentite sull’annuncio. Ma, come dicono a Sky Sport, si tratta dell’unico candidato alla panchina della Nazionale italiana. Sarà lui.

Si tratta di un ritorno dopo che Mancini ha lasciato la Nazionale per l’Arabia Saudita, tra non poche polemiche. Anche stamattina la Gazzetta ha criticato la possibile scelta del tecnico di Jesi.

Malagò ha deciso di imporsi e fare a modo suo. Ha rotto col passato. Ha rotto col passato di Gravina che mai avrebbe voluto Mancini sulla panchina della Nazionale per la rottura avvenuta col suo addio per trasferirsi in Arabia.

Malagò ha giustamente deciso di fare a modo suo. Di sbagliare con la sua testa. Dopo la parentesi Maldini-Leonardo, ha riaffermato il ruolo del presidente. E ha scelto quello che era il suo nome sin dall’inizio.

Direttore tecnico dovrebbe essere Claudio Ranieri, ma questo nome non è ancora ufficiale.

Mancini ha vinto L’Europeo del 2021.