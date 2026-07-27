Maldini e Leonardo non si dimettono, vogliono Thiago Motta in Nazionale (non è uno scherzo)

Lo scrive la Gazzetta. È il nome da loro proposto per non abbandonare il progetto. Ora bisogna vedere la risposta di Malagò. Noi siamo senza parole

È Thiago Motta il candidato della strana coppia

Sta somigliando sempre più a una iattura la nomina di Maldini direttore tecnico della Nazionale. Dopo la bocciatura del nome di Pirlo, lui e Leonardo puntano su Thiago Motta. È lui il nome adatto – secondo loro – per la guida della Nazionale.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport che lo definisce l’ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco.

La Gazzetta scrive che è il tentativo per scongiurare le dimissioni. E iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò.

Non si sono dimessi

La Gazzetta scrive:

“Esclusi gli ex ct, dunque, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile secondo la definizione di Maldini e Leonardo: un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Thiago Motta, un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l’ambiente di Coverciano e – soprattutto – potrebbe mettere tutti d’accordo”.

Ora bisognerà vedere se basterà.

La Gazza scrive che Maldini e Leonardo hanno chiesto a Malagò spiegazioni per la rinuncia a Pirlo. Volevano dimettersi ma – attenzione – non si sono dimessi.

E ora rilanciano.