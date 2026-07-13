Lukaku, l’agente: “Non ha intenzione di andare al Besiktas, non ho mai parlato con i dirigenti del club”

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Il suo agente, Federico Pastorello, ha parlato ai microfoni di 365scores dove ha smentito i rumor su un possibile trasferimento al Besiktas dell’attaccante del Napoli.

L’agente di Lukaku smentisce il trasferimento al Besiktas

Pastorello ha dichiarato:

“Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo a Romelu Lukaku. Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo. Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas, e tutto ciò che si dice al riguardo sono solo voci infondate“.

Ricordiamo che il belga è reduce dai Mondiali, dove ha segnato tre reti ed è uscito ai quarti di finale contro la Spagna. Ha ancora un anno di contratto col Napoli.