Manna: “Volevamo solo decidere insieme a Lukaku, non gli avremmo proibito di lavorare in Belgio”

A Dazn: "Non siamo contenti, lui sa che ci saranno conseguenze. Ora lui non c'è, parlarne non ha senso. Stasera sarà una partita tosta e lunga, Giovane è molto professionale e oggi ha la sua chance"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale.

Manna: “Lukaku? Non siamo contenti, sa che ci saranno conseguenze”

“È una partita importante e veniamo da un momento positivo, vogliamo dare continuità e consolidare la nostra posizione in classifica. Siamo due squadre strutturate e ben allenate, sarà una bella partita e anche lunga e tosta. Giovane? Lo abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante, ha un’occasione importante oggi ed è molto professionale, lavora bene il lavoro paga sempre. Se l’è guadagnata, il mister non ha avuto dubbi e oggi sicuramente ci darà una mano”

Su Lukaku

“La situazione è chiara, doveva andare in nazionale e con i suoi dottori ha preferito restare in Belgio ad allenarsi. Nessuno gli avrebbe proibito assolutamente di lavorare coi suoi dottori, avremmo solo voluto parlarne con lui a Napoli e non è avvenuto. Non siamo contenti ovviamente e l’integrità del gruppo vale più di tutto. Romelu è in Belgio e forse tornerà tra una settimana, non ha senso parlarne. Lui sa che ci saranno delle conseguenze ma il calcio va avanti, abbiamo altri calciatori importanti e andiamo avanti così. Fine stagione? La squadra è stata allungata appositamente, siamo contenti del nostro lavoro in campo nonostante le difficoltà. Vogliamo consolidare la posizione per andare in Champions, abbiamo avuto defezioni ma ci siamo sempre adattati, abbiamo combattuto dentro questa situazione, ora stanno rientrando e ce li godiamo. Ripeto, sarà una partita tosta, siamo in un buon momento e vogliamo regalare una bella partita ai tifosi”

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.