Napoli e Juventus si sfidano per Sorloth dell’Atletico Madrid

La Gazzetta dà sia Lukaku, sia Lucca in uscita. C'è stato un contatto tra gli azzurri e il norvegese per capire se la Juventus fosse più avanti.

Il Napoli ha inserito nella sua lista di attaccanti Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, che piace anche alla Juventus. Il norvegese, come riportala Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un vice Hojlund di lusso.

Il Napoli punta Sorloth dell’Atletico Madrid

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli spera che Alexander Sorloth possa rimanere a lungo concentrato solo sul Mondiale e soltanto dopo le meritate ferie possa cominciare a pensare al suo futuro. Il Napoli ha individuato nel gigante norvegese il giocatore giusto per completare l’attacco da dare a Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il contatto tra le parti c’è stato, almeno per capire quanto siano avanti i discorsi con la Juventus ma non solo. Sorloth piace a tanti e in molti hanno sondato già l’Atletico Madrid. Al prezzo giusto può partire, e il Napoli vorrebbe garantirsi una corsia preferenziale per evitare aste.

Prima, però, servono le uscite. Perché Lukaku, come scrive la Gazzetta, sembra più fuori che dentro al progetto azzurro; e Lucca è un esubero da sbolognare, con la Lazio interessata.

Sorloth ha segnato 44 gol nelle ultime due stagioni all’Atletico, partendo una fila dietro rispetto a Julian Alvarez e Antoine Griezmann. La sua partenza, anche con l’arrivo di Lookman, sarebbe quasi certa.