Napoli, infortuni Politano e Lucca: per l’esterno si tratta di gestione

Le condizioni di Matteo Politano e Lorenzo Lucca dopo gli infortuni: per l'esterno dopo il colpo all'anca si è trattato di gestione (Sky)

Nel terzo giorno di allenamenti assenti Matteo Politano e Lorenzo Lucca sul campo di Carciato. L’esterno non ha preso parte alla sessione mattutina per una contusione all’anca ma si tratta solo di una questione di gestione del calciatore e nulla più, mentre l’attaccante che ha lasciato in anticipo la seduta per una botta al piede sinistro, è invece regolarmente in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito la leggera contusione che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo la seduta mattutina.

Il Napoli, quindi, continua a fare i fronti con gli infortuni, quasi come un fil rouge che sta collegando questa nuova stagione con quella appena conclusa. Ricordiamo che ieri era uscito dal campo con una vistosa fasciatura Rafa Marin, oggi già a disposizione di mister Allegri che in difesa ha perso Buongiorno e Beukema.