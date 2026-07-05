Lucca è un’idea quasi chiusa per la Lazio

"Mai dire mai" scrive Il Messaggero, anche se i biancocelesti stanno sondando la disponibilità di Pinamonti e Piccoli. L'ex Udinese sarà valutato in ritiro da Allegri.

L’affare per portare Mario Gila a Napoli si è decisamente complicato, con il Milan che ha sorpassato gli azzurri e si prepara alla firma di contratto entro pochi giorni. Ecco perché si è complicato anche il possibile trasferimento di Lorenzo Lucca alla Lazio. L’attaccante era infatti considerato una pedina di scambio per arrivare al centrale spagnolo.

Non è detto che Lucca non diventi un calciatore biancoceleste in questa finestra di calciomercato, ma ad oggi, come scrive Il Messaggero, è considerata un’idea chiusa.

Lucca lontano dalla Lazio, i biancocelesti sondano altri centravanti

Il quotidiano riporta nell’edizione odierna:

Il fatto che il Napoli abbia mollato la presa per Mario Gila ha complicato i piani laziali per Lorenzo Lucca. Si potrebbe quasi considerare un’idea chiusa, ma mai dire mai. Di certo, la scorsa settimana, quando Riso è arrivato a Formello per parlare del rinnovo di Cataldi, il ds Fabiani ha chiesto informazioni per Andrea Pinamonti del Sassuolo. L’ipotesi Piccoli è viva ed è un profilo, per caratteristiche fisiche, che piace a Gattuso.

Il flop dell’ex Udinese a Napoli

Appena due gol in sei mesi per Lorenzo Lucca a Napoli. Doveva essere il sostituto di Lukaku, infortunato, ma dopo le prime due giornate di campionato, gli azzurri non erano soddisfatti del suo rendimento. Per questo motivo, avevano virato su Hojlund.

Il danese ha dato certamente segnali più incoraggianti dell’ex Udinese, che si è ritrovato in panchina e con poco minutaggio nonostante i 40 milioni complessivi spesi dal Napoli.

A gennaio è volato in Inghilterra, al Nottingham Forest in prestito, e anche lì non ha fatto bene; un solo gol per lui, in Premier contro il Leeds. I tifosi del Forest si sono scannati spesso contro di lui. Per questo motivo, il club inglese ha deciso di non riscattarlo nonostante la salvezza raggiunta.

Ora Lucca sarà valutato da Max Allegri in ritiro, che avrà l’ultima parola sul giocatore. Se non dovesse convincere, sarà imminente una sua cessione; difficile, però, che si arrivi alle cifre spese dal Napoli.