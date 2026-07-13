Lobotka, l’agente: “Ipotesi più probabile è la sua permanenza al Napoli”

"Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Al momento non ci sono offerte specifiche"

Il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la nuova stagione, visto che venerdì prossimo ci sarà il ritiro a Dimaro. Tra i suoi protagonisti ci sarà anche Stanislav Lobotka, così confermato dal suo stesso agente.

Napoli, le dichiarazioni dell’agente di Lobotka

Branislav Jasurek, esattamentei a Sport.sk, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un’opzione per un ulteriore anno, quindi l’ipotesi più probabile è che rimanga. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è la posizione di Stan Lobotka nel club. Al momento non ci sono offerte specifiche”.

Il Napoli, al netto di clamore offerte per Lobotka (per lui si era parlato anche di Juventus in un possibile scambio con Gatti), ripartirà ancora da uno degli assoluti protagonisti dei due scudetti vinti in due anni.