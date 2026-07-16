Leclerc: “Pensavo che Verstappen fosse una brutta persona, mi piacerebbe sfidarlo all’ultima curva”

A Sky Sport: "Se non vincesse il titolo la Ferrari, sarei contento lo vincesse Kimi Antonelli. La Mercedes ha un grande vantaggio in termini di performance, ma l'affidabilità è la nostra forza".

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta a Silverstone, in merito alle sensazioni che ha provato e la lotta al Mondiale che si fa sempre più accesa.

Leclerc: “Per il Mondiale, se non vince la Ferrari, tifo per Antonelli”

Il pilota Ferrari, dopo una vittoria che aspettava da due anni, ha dichiarato di sentire di aver fatto un passo avanti: “Ci sono delle cose che ho fatto in tutta la mia carriera che oggi con questa macchina ho dovuto dimenticare e ripartire da zero. Ma questo fa parte del nostro lavoro. Noi dobbiamo adattarci a qualunque sfida e quella di quest’anno è grande perché dobbiamo reinventare un po’ come com’è la guida. Però penso di aver fatto uno step su qualcosa in particolare per la quale non andrò nel dettaglio ma che mi permette di guidare molto più naturalmente rispetto a prima, quando la macchina era molto più difficile da anticipare“.

Ha ammesso che se non dovesse vincere il Mondiale, farebbe il tifo per Antonelli: “Se non vincesse il titolo la Ferrari, sarei contento lo vincesse Kimi. Ha un entusiasmo pazzesco, mi ci rivedo pensando a quando ho esordito“.

Il rapporto con Verstappen: “Pensava fossi una brutta persona”

Non è mancata una domanda riguardante il rapporto fra Leclerc e Max Verstappen: “Mi piacerebbe sfidarmi all’ultima curva con lui, entrambi non molliamo. Il nostro rapporto è maturato negli anni, ero convinto fosse una brutta persona e lui pensava lo stesso di me. Ma adesso il rapporto è cambiato“.

Per il Mondiale il pilota ha le idee chiare su chi è favorito: “La Mercedes ha un grande vantaggio in termini di performance, ma l’affidabilità è la nostra forza, dobbiamo star lì. Mai visto il team spingere come stiamo facendo ora“.