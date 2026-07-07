“Verstappen alla McLaren nel 2027”: in Spagna ipotizzano uno scambio di piloti con la Red Bull

Il Mondiale di Formula 1 sta entrando sempre più nel vivo. Nell’ultimo Gran Premio, sulla pista inglese di Silverstone, non sono mancati i colpi di scena. Dai problemi per Kimi Antonelli alla Safety Car nel finale che ha probabilmente impedito a Lewis Hamilton di chiudere secondo o addirittura primo.

Ha vinto alla fine Charles Leclerc, con Russell secondo ed il 44 della Ferrari in terza posizione. E così, dopo il week end inglese, sono 25 i punti di vantaggio di Kimi sul compagno di scuderia e 32 su Hamilton, per un Mondiale fin qui dominato dalla Mercedes ma comunque ancora aperto ad ogni tipo di risultato, considerato come Lewis sia ancora in corsa.

E la McLaren campione in carica? Norris è quinto con 97 punti iridati, Piastri sesto con 82, alle prese con una monoposto che non ha saputo interpretare al meglio il nuovo regolamento. Stesse difficoltà anche per Verstappen, addirittura ritirato in Inghilterra. L’olandese scalpita per una Red Bull non performante che gli sta impedendo di lottare per le primissime posizioni.

Piastri in Red Bull e Verstappen alla McLaren: le ragioni dello scambio

E così, in vista della prossima stagione, già si sta animando il mercato. Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe cambiare i valori in vista della prossima stagione. Come scrive Grande Premio, infatti, Piastri a fine stagione potrebbe rescindere il suo contratto con la McLaren aprendo ad un arrivo di Max Verstappen nella scuderia con sede a Woking.

Una scelta che darebbe all’olandese una monoposto più performante soprattutto con uno sviluppo garantito maggiore rispetto alla Red Bull. E Piastri, a quel punto, farebbe proprio il percorso inverno, finendo in una scuderia dove avrebbe i galloni del primo pilota ufficiale, senza sé e senza ma.