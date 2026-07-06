Leclerc: “Quando c’è troppa negatività intorno a me, il mio lavoro è spegnere il rumore di fondo”

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Ha poi rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha raccontato i momenti difficili che ha superato e cosa significa per lui questa vittoria, che sa di rilancio. Non vinceva una gara dal 2024.

Leclerc: “Quando le cose si mettono male, si crea molta negatività e cerco di isolarmi”

“Significa tantissimo. Perché quando le cose si mettono male, ed è esattamente la situazione che ho vissuto nelle ultime gare, si crea molta negatività attorno a me, nascono tante narrazioni, e non è mai un ambiente piacevole in cui lavorare. La squadra mi è stata vicino, mi ha spinto e aiutato a ritrovare il feeling con la macchina. Questo è solo un primo passo e devo dimostrarlo su piste con caratteristiche diverse, ma esserci riuscito qui a Silverstone è fantastico“.

Leclerc ha svelato il suo segreto per sfuggire alle critiche: “Quando c’è troppa negatività cerco semplicemente di isolarmi il più possibile dal rumore di fondo. Cerco di non guardare il telefono e di concentrarmi solo su ciò che è davvero importante, anche per avere una visione corretta della situazione. In questo sport passi dall’essere un eroe a uno zero, e da uno zero a un eroe, nel giro di due giorni. E questo può influenzare il modo in cui percepisci quello che sta succedendo. Il mio lavoro è stato semplicemente quello di spegnere quel rumore, di non guardare nulla e di non ascoltare nulla“.

C’è ancora speranza per lottare per il Mondiale? La vetta è lontana e il pilota della Ferrari non si sbilancia: “Credo sia ancora troppo presto per dirlo. Questo weekend è stato una grandissima sorpresa per tutta la squadra. Non tanto la vittoria, quanto il livello complessivo della nostra prestazione“.