L’Atalanta come il Napoli: hanno 41 giocatori e devono vendere. Alajbegovic si allontana
Il Corriere di Bergamo: "Sono quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. Una rosa extralarge." Schira: "Su Alajbegovic ci sono Tottenham e Chelsea. Il Bayer vuole 30 milioni, Dea ferma a 26"
“Il mercato dell’Atalanta passa dalle uscite. Con gli otto giocatori nazionali di rientro dal Mondiale, i prestiti di ritorno non riscattati e la dozzina di giovani aggregati in prima squadra nel ritiro estivo, sono ben quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. Una rosa extralarge che richiede una bella sfoltita.”
I giocatori più richiesti, in attesa di un’asta che presto potrebbe scatenarsi per De Ketelaere, sono Maldini e Bellanova.”
La questione Alajbegovic
“Chelsea e Tottenham hanno avvicinato gli agenti di Kerim Alajbegovic nei prossimi giorni per sondare un possibile affare. Il Bayer Leverkusen chiede 30M per cedere l’ala; mentre l’Atalanta ha un accordo con il giocatore, ma la loro ultima offerta (26M) è stata respinta dal Leverkusen”
#Chelsea and #Tottenham have approached Kerim #Alajbegovic’s agents in the next days to explore a possible deal. #BayerLeverkusen ask 30M to sell the winger; while #Atalanta have an agreeement with the player, but their last bid (26M) has been rejected by Leverkusen. #transfers https://t.co/rJjFvnMPFM
— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026