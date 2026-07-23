L’Atalanta come il Napoli: hanno 41 giocatori e devono vendere. Alajbegovic si allontana

Il Corriere di Bergamo: "Sono quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. Una rosa extralarge." Schira: "Su Alajbegovic ci sono Tottenham e Chelsea. Il Bayer vuole 30 milioni, Dea ferma a 26"

L’Atalanta come il Napoli: hanno 41 giocatori e devono vendere. Alajbegovic si allontana

Db Clusone (Bergamo) 13/07/2026 - amichevole / Atalanta-Atalanta U20 / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cristiano Giuntoli-Luca Percassi-Antonio Percassi

Bergamo e Napoli potrebbero avere più punti in comune di quanto entrambe non credano. Soprattutto (probabilmente solo) a livello calcistico. Perché, se il Napoli è impelagato nella palude dei propri esuberi, non è che l’Atalanta stia tanto meglio. Sono 41 in rosa. E così anche il loro mercato passa dalle uscite. Proprio per questo, l’affare Alajbegovic è a rischio. I dettagli.

Atalanta, prima le uscite

Giuntoli

“Il mercato dell’Atalanta passa dalle uscite. Con gli otto giocatori nazionali di rientro dal Mondiale, i prestiti di ritorno non riscattati e la dozzina di giovani aggregati in prima squadra nel ritiro estivo, sono ben quarantuno i nerazzurri attualmente nel giro della prima squadra. Una rosa extralarge che richiede una bella sfoltita.”

I giocatori più richiesti, in attesa di un’asta che presto potrebbe scatenarsi per De Ketelaere, sono Maldini e Bellanova.”

La questione Alajbegovic

calcio italiano giovani Alajbegovic

Sul bosniaco (seguito anche dal Napoli tempo fa) c’è una vera e propria corsa. In questo caso contro le big della Premier. Si sa come va a finire di solito: domandate all’Inter per Palestra. Sta di fatto che Giuntoli ha fatto un’offerta da 25 milioni di euro, ma il Bayer Leverkusen, detentore del cartellino, non ne vuole sapere. Lo stallo c’è e, se i tuoi rivali, come riporta Schira, sono Chelsea e Tottenham…

“Chelsea e Tottenham hanno avvicinato gli agenti di Kerim Alajbegovic nei prossimi giorni per sondare un possibile affare. Il Bayer Leverkusen chiede 30M per cedere l’ala; mentre l’Atalanta ha un accordo con il giocatore, ma la loro ultima offerta (26M) è stata respinta dal Leverkusen”

 