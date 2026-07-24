L’assurda caccia a Conte oggi accusato di ogni male del Napoli

È stato fortunato a vincere lo scudetto, colpa sua gli infortuni

È l’ora dei cecchini. Che si divertono a sparare contro una sagoma d’acciaio. Che è quella di Antonio Conte. Lo scudetto vinto per fortuna. Quarantatré infortuni. Campagna acquisti sbagliata… tra poco lo accuseranno anche di essere responsabile dell’infortunio di Buongiorno, della patologia cronica di Beukema, della distorsione di Lucca, della evidente fragilità di Néres che è un dato storico… E per quanto riguarda la campagna acquisti mi piace ricordare a tutti che il tecnico ha al più una funzione di consulente. Le decisioni sono sempre della società. Ed egli allena la squadra che gli viene messa a disposizione. Quindi, nei fallimenti e nella delusione si può al più parlare di concorso di colpa.

Francamente trovo incomprensibile un simile atteggiamento verso un grandissimo allenatore che ha preso una squadra arrivata decima e l’ha portata allo scudetto. E che l’anno successivo ha registrato un’unica delusione vera. La Champions League. Ma ha comunque vinto un titolo importante come la Supercoppa giocando due partite di bellissimo calcio. Vorrei dire ai cecchini “cambiate bersaglio”, perché Antonio Conte è fatto d’acciaio. Le pallottole su di lui rimbalzano.

A giudicare dai risultati dei successori, Conte non lascia squadre logore

Per fortuna si tratta di una minoranza. Che sfoga non saprei dire bene quale frustrazione. Per quanto mi riguarda, sarei stato felicissimo se Conte fosse rimasto a Napoli. Pur avendo grandissima stima di Allegri. E vorrei anche rintuzzare l’argomento che Conte lascia squadre logore e consunte. Mi pare che Allegri subentrando a Conte alla Juventus abbia vinto “qualche” scudetto ereditando la sua squadra. E lo stesso dicasi per Inzaghi all’Inter. Ma allora invece di imbastire inutili processi postumi, concentratevi sul Napoli di quest’anno. Nel quale, nonostante la malasorte continui ad accanirsi, mi sento avere fiducia.