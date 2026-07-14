“La Roma ha il sì di Garnacho, può arrivare in prestito”

"La Roma ha già trovato l'accordo con Garnacho sul contratto e il giocatore è pronto. Roma e Chelsea stanno cercando la soluzione"

“La Roma ha il sì di Garnacho, può arrivare in prestito”

Chelsea's Argentinian midfielder #49 Alejandro Garnacho applauds fans on the pitch after the English FA Cup semi final football match between Chelsea and Leeds United at Wembley stadium in London, on April 26, 2026. Chelsea won the game 1-0

Alejandro Garnacho sembra che abbia detto sì alla Roma.

A fornire questa notizia è stato Fabrizio Romano:

“Garnacho, tra gli obiettivi giallorossi sulle fasce, costa meno ma soprattutto può arrivare in prestito. Quindi la trattativa è in corso. Roma e Chelsea stanno lavorando per Alejandro Garnacho. La Roma sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare l’operazione. Ve l’ho detto già nel weekend: la Roma ha il sì del calciatore. La Roma ha già trovato l’accordo con Garnacho sul contratto e il giocatore è pronto”.

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Il tweet del giornalista di calciomercato si conclude così:

“Ed è questa la notizia, perché, quando in passato c’erano state altre possibilità italiane, Garnacho non voleva saperne. Adesso, invece, sì. È quindi una vicenda assolutamente da tenere d’occhio, quella di Alejandro Garnacho”