“La Roma ha il sì di Garnacho, può arrivare in prestito”

"La Roma ha già trovato l'accordo con Garnacho sul contratto e il giocatore è pronto. Roma e Chelsea stanno cercando la soluzione"

Alejandro Garnacho sembra che abbia detto sì alla Roma.

A fornire questa notizia è stato Fabrizio Romano:

“Garnacho, tra gli obiettivi giallorossi sulle fasce, costa meno ma soprattutto può arrivare in prestito. Quindi la trattativa è in corso. Roma e Chelsea stanno lavorando per Alejandro Garnacho. La Roma sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare l’operazione. Ve l’ho detto già nel weekend: la Roma ha il sì del calciatore. La Roma ha già trovato l’accordo con Garnacho sul contratto e il giocatore è pronto”.

Il tweet del giornalista di calciomercato si conclude così:

“Ed è questa la notizia, perché, quando in passato c’erano state altre possibilità italiane, Garnacho non voleva saperne. Adesso, invece, sì. È quindi una vicenda assolutamente da tenere d’occhio, quella di Alejandro Garnacho”