La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche Suzuki

Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta.

Juve, intrigo portiere

Si legge sulla Gazzetta:

“Il “Dibu” Mar­ti­nez dell’Aston Villa resta il pre­fe­rito di Spal­letti, che tra i pali vor­rebbe aggiun­gere cari­sma e per­so­na­lità. Guglielmo Vica­rio del Tot­te­n­ham, fre­sco di esclu­sione dalla tour­née degli Spurs tra Nuova Zelanda e Austra­lia, ogni giorno gua­da­gna posi­zioni e zitto zitto si avvi­cina alla Juven­tus.

Prima di virare sull’azzurro, vice di Gigio Don­na­rumma nell’Italia, Car­ne­vali sta sfrut­tando gli ottimi rap­porti col Parma e i discorsi avviati per l’attac­cante Mateo Pel­le­grino per veri­fi­care la pos­si­bi­lità di inse­rirsi per Zion Suzuki, stretto nella morsa dei club di Pre­mier Lea­gue e del Paris Saint Ger­main. Sullo sfondo resi­ste il serbo Vanja Milin­ko­vic Savic del Napoli.

Il punto sui 3 portieri