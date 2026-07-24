La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche Suzuki

Ne parla la Gazzetta: "Con Vicario si potrebbe chiudere in prestito con diritto, ma a Spalletti piace Suzuki. Il Dibu è inavvicinabile". Tante idee, ora dovrebbero riordinarle

La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche Suzuki

Gc Arlington (Stati Uniti) 26/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Giordania-Argentina / foto Giacomo Cosua/Image Sport nella foto: Emiliano Martinez

Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta.

Juve, intrigo portiere

Sassuolo, Carnevali, Pedullà

Si legge sulla Gazzetta:

Il “Dibu” Mar­ti­nez dell’Aston Villa resta il pre­fe­rito di Spal­letti, che tra i pali vor­rebbe aggiun­gere cari­sma e per­so­na­lità. Guglielmo Vica­rio del Tot­te­n­ham, fre­sco di esclu­sione dalla tour­née degli Spurs tra Nuova Zelanda e Austra­lia, ogni giorno gua­da­gna posi­zioni e zitto zitto si avvi­cina alla Juven­tus.

Prima di virare sull’azzurro, vice di Gigio Don­na­rumma nell’Italia, Car­ne­vali sta sfrut­tando gli ottimi rap­porti col Parma e i discorsi avviati per l’attac­cante Mateo Pel­le­grino per veri­fi­care la pos­si­bi­lità di inse­rirsi per Zion Suzuki, stretto nella morsa dei club di Pre­mier Lea­gue e del Paris Saint Ger­main. Sullo sfondo resi­ste il serbo Vanja Milin­ko­vic Savic del Napoli.

Il punto sui 3 portieri

Guglielmo Vicario

Se il Dibu sembra inarrivabile, con il club di Birmingham che chiede almeno 12 milioni, Vicario sembra più fattibile. Si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Quindi perché la Signora non spinge per l’ex Empoli? Perché Spalletti ha anche un debole per Suzuki e i suoi rilanci. Il problema? Il mercato internazionale di Zion. Addirittura il Psg su di lui, oltre al Leeds e all’Aston Villa, che evidentemente si sta divertendo molto. Le idee sono tante in casa Juve, ora bisogna riordinarle.

 