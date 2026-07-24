La Juve si sta incartando sul portiere: il Dibu si allontana, piace anche Suzuki
Ne parla la Gazzetta: "Con Vicario si potrebbe chiudere in prestito con diritto, ma a Spalletti piace Suzuki. Il Dibu è inavvicinabile". Tante idee, ora dovrebbero riordinarle
Tanti i nomi in lista Carnevali, solo uno quello che vorrebbe Spalletti: Emiliano Martinez. Ma si sa, “You Can’t Always Get What You Want”, ossia non puoi sempre avere ciò che desideri, come cantavano gli Stones, e quindi probabilmente il buon Luciano rimarrà con la sua furia. Nel frattempo la signora sembra sbattuta qui e lì tra un Viario e un Suzuki, con un Savic selvatico a far da fondo. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta.
Juve, intrigo portiere
Si legge sulla Gazzetta:
“Il “Dibu” Martinez dell’Aston Villa resta il preferito di Spalletti, che tra i pali vorrebbe aggiungere carisma e personalità. Guglielmo Vicario del Tottenham, fresco di esclusione dalla tournée degli Spurs tra Nuova Zelanda e Australia, ogni giorno guadagna posizioni e zitto zitto si avvicina alla Juventus.
Prima di virare sull’azzurro, vice di Gigio Donnarumma nell’Italia, Carnevali sta sfruttando gli ottimi rapporti col Parma e i discorsi avviati per l’attaccante Mateo Pellegrino per verificare la possibilità di inserirsi per Zion Suzuki, stretto nella morsa dei club di Premier League e del Paris Saint Germain. Sullo sfondo resiste il serbo Vanja Milinkovic Savic del Napoli.
Il punto sui 3 portieri