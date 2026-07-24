La Germania ufficializza Klopp, la Francia a breve Zidane. E l’Italia? Probabilmente Pirlo
La federazione tedesca: "Siamo felici di avervi con noi". Si, possiamo immaginarlo. L'Italia ora è alle prese con la decisione più difficile
Che a livello geopolitico, nell’area europea, l’Italia abbia sempre contato il giusto è un fatto. Ma almeno una volta ci consolavamo con il calcio. Ormai anche in quello il Bel Paese è diventato periferico, provincia dimenticata. E se la Germania sfoggia con impeto il suo Klopp nuovo fiammante, e la Francia il suo Zidane tutto tirato a lucido, l’Italia sembra (speriamo di noi) che non possa far altro che accontentarsi di Pirlo, ennesimo reduce del 2006 a cui sembra dovuto qualcosa per un inalienabile diritto divino.