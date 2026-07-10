La generazione d’oro del Belgio sta scomparendo, Lukaku non gioca più un intero match e De Bruyne è in calo

La generazione d’oro del Belgio continua a sorprendere, nonostante alcuni calciatori siano in là con l’età: Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne e Axel Witsel sono riusciti a trasformare un inizio non granché ai Mondiali, con il pareggio contro l’Egitto 1-1, al sogno di poter battere stasera la Spagna e raggiungere la Francia in semifinale. Sarà, però, il loro ultimo Mondiale insieme.

Il Belgio può ancora contare sulla sua generazione d’oro

La Bbc scrive:

Il Belgio ha raggiunto i quarti di finale in Brasile nel 2014 e poi le semifinali in Russia nel 2018, ma nel 2022 sono stati eliminati nella fase a gironi. Dei quattro sopravvissuti del 2014 e 2018, Courtois ha giocato ogni minuto di questo torneo, ma De Bruyne, Lukaku e Witsel sono stati meno costanti come minutaggio in campo. Lukaku ha segnato tre gol impressionanti, ma lo ha fatto giocando meno del 50% dei minuti, spesso subentrando e approfittando di una difesa stanca dal pressing di Charles de Ketelaere. E De Bruyne non è più insostituibile.

Il loro ruolo nel Belgio sta dunque cambiando, anche se resta la loro grande esperienza a livello europeo e mondiale. Dei 13 calciatori convocati di età pari o inferiore a 25 anni, solo Doku può essere considerato un giocatore d’élite ad oggi.

Un’altra cosa che caratterizza la Nazionale belga è la “diversità linguistica“. Oggi il Belgio presenta giocatori originari della Repubblica Democratica del Congo, il Ghana, la Guinea-Bissau, il Senegal, la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna. Lukaku, ad esempio, parla sei lingue, e tra loro comunicano in inglese, svela la Bbc, poiché alcuni provengono dalla Comunità francese del Belgio, mentre altri parlano fluentemente l’olandese.