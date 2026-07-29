La Federazione ceca si sfila dalla Uefa e si allinea ad Infantino: “Sì alla privatizzazione dei Mondiali, fa bene al calcio di base”

Nel frattempo, la federazione asiatica ha diramato un comunicato ufficiale che non è tanto una condanna, quanto piuttosto una presa di posizione per il mancato coinvolgimento. Si adegueranno lo stesso: loro servono a Infantino e Infantino serve a loro. Ma, intanto, il comunicato:

“La Confederazione calcistica asiatica ha preso atto dell’annuncio della Fifa riguardante la proposta di istituzione della Fifa Forward Enterprise. L’Afc non è stata consultata sulla proposta ed esprime la propria delusione per il fatto che una questione di tale importanza sia diventata di dominio pubblico prima che la famiglia AFC avesse avuto la possibilità di esaminarla e discuterne attraverso gli adeguati e consolidati canali di governance.