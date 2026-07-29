La Federazione ceca si sfila dalla Uefa e si allinea ad Infantino: “Sì alla privatizzazione dei Mondiali, fa bene al calcio di base”
Il presidente federale Trunda: "20 miliardi di dollari significano risorse aggiuntive per il Paese, per le infrastrutture". Ma la federazione asiatica lamenta il mancato coinvolgimento nella decisione: "Delusi per non essere stati coinvolti"
Ancora devono persino decidere se farla su Meet o Zoom, la famosa riunione, e già una delle 55 federazioni Uefa si è schierata al fianco della Fifa: la Federcalcio ceca ha accolto con favore la proposta di Infantino di vendere quote dei diritti commerciali della Coppa del Mondo. Non sentite già il profumo dell’Europa in questo immediato disallineamento? È proprio nel Dna del vecchio continente. Altro che boicottaggio dei Mondiali.
Piano Infantino, la Federazione ceca non segue la Uefa: sì ai 20 miliardi di dollari
Si legge su Sky News:
“Il presidente della federcalcio della Repubblica Ceca ha accolto con favore il clamoroso piano della Fifa di vendere quote dei diritti commerciali della Coppa del Mondo, un sostegno che potrebbe complicare un eventuale tentativo della Uefa di boicottare le future competizioni internazionali.