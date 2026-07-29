La mossa di Infantino terrorizza la Uefa che prova a minacciare il boicottaggio del Mondiale

La Fifa ha confermato al Times che tra i principali protagonisti dell’operazione dovrebbe esserci Thrive Capital, il fondo di investimento fondato da Joshua Kushner, mentre J.P. Morgan ricoprirà il ruolo di consulente finanziario della Fifa per l’intero progetto.

Per comprendere meglio il contesto, il New York Times ha ricordato che Joshua Kushner è il fratello di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, figlia dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Jared è stato una figura centrale alla Casa Bianca nel percorso che ha portato all’assegnazione dei Mondiali di quest’anno agli Stati Uniti, ricoprendo un ruolo importante anche nella scelta del MetLife Stadium in New Jersey come sede della finale.

Joshua Kushner, però, è da tempo coinvolto nel mondo dello sport e degli investimenti: sta lavorando, insieme all’ex amministratore delegato della Disney Bob Iger, al progetto di portare una franchigia Nba a Las Vegas. È inoltre il fondatore di Thrive Capital, società di venture capital finanziata inizialmente anche dal cofondatore di PayPal Peter Thiel. In sostanza, è il fratello meno esposto mediaticamente, ma con un profilo fortemente orientato agli affari.

Tornando all’operazione, la Fifa ha annunciato la nascita di una nuova società chiamata Fifa Forward Enterprise (FFE), destinata a occuparsi della gestione commerciale e operativa dei tornei. La valutazione iniziale della società si aggirerebbe intorno ai 20 miliardi di dollari.

La notizia aveva iniziato a circolare già da qualche giorno negli ambienti giornalistici, spingendo la Fifa ad accelerare i tempi e a pubblicare un comunicato ufficiale nel quale ha confermato la volontà di cedere fino al 21% della Ffe a investitori privati. L’obiettivo sarebbe quello di raccogliere circa 4,2 miliardi di dollari da destinare alle federazioni affiliate attraverso un nuovo programma di finanziamento chiamato Fifa Fast-Forward Programme.