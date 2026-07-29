La mossa di Infantino terrorizza la Uefa che prova a minacciare il boicottaggio del Mondiale
Espn: "ci sarà una videoconferenza delle 55 federazioni europee". La privatizzazione dei Mondiali porterà molti più soldi alle federazioni, un altro colpo al calcio europeo e al monopolio inglese
La notizia che vede Infantino desideroso di vendere quote dei Mondiali a investitori privati ha fatto insorgere l’Europa del calcio. In particolare l’Inghilterra – che detiene un vero e proprio monopolio nel Vecchio Continente – e la Uefa. Non è un caso che tutti i giornali inglesi abbiano condannato all’unanimità questa idea. Mentre, ad esempio, negli Stati Uniti tutto questo scandalo non c’è stato. E Athletic ha ricordato che l’idea ricalca quel che è già accaduto nelle leghe di Francia e Spagna.
La Uefa non ha intenzione di starsene con le mani in mano, probabilmente più per evitare che tutto il potere finisca nelle mani di Infantino e della Fifa che per una reale volontà di tutelare gli interessi del calcio. Nell’aria c’è anche un possibile boicottaggio del Mondiale. Ne parla ESPN.
La mossa di Infantino e il contrattacco della Uefa
Si legge su Espn:
“La Uefa sta accelerando i tempi per convocare una riunione d’emergenza delle sue 55 federazioni affiliate entro questa settimana, hanno riferito fonti a Espn, per discutere una serie di iniziative – tra cui un potenziale boicottaggio del Mondiale – con l’obiettivo di opporsi alla proposta della Fifa di raccogliere 20 miliardi di dollari attraverso la vendita di quote di capitale a investitori esterni.