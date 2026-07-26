La difesa di Vannacci è la pietra tombale su Pirlo: “I suoi affari non devono interessarci”
Il generale, leader di estrema destra: "Non vedo questione etica, conta solo la competenza: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali."
Vannacci in difesa di Pirlo sul ruolo di ct della Nazionale
Il generale Roberto Vannacci , leader del partito Futuro Nazionale, è intervenuto in merito alla possibile nomina di ct della Nazionale italiana di Andrea Pirlo, testimonial di un’agenzia di scommesse russa.
Le dichiarazioni riportate da La Stampa:
“Non vedo questione etica, la sponsorizzazione non deve interessare a nessuno: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali. Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo, dove invece vanno valutate la competenza e certo non gli affari con agenzie varie. Come feci con Buttafuoco a Venezia, dunque, a lui do la mia solidarietà“.
Ricordiamo che i politici che si sono esposti in merito alla questione finora, hanno tutti criticato l’eventuale scelta di affidare la guida della Nazionale all’ex tecnico della Juventus.