Jürgen Klopp sarà il nuovo ct della Germania. Dopo l’eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay e le successive dimissioni di Nagelsmann, l’ex Liverpool è pronto a prendere il suo posto.

Sarà Klopp il nuovo ct della Germania

Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Jürgen Klopp nuovo commissario tecnico della Germania, ci siamo! Klopp ha accettato di subentrare; contratto a lungo termine, progetto e uscita dal gruppo Red Bull ancora in discussione, ma sarà il nuovo commissario tecnico. Red Bull aveva considerato Glasner come sostituto, ma lui firmerà per il Nottingham Forest.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥 Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach. RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Le dimissioni di Nagelsmann

L’ex ct tedesco aveva deciso di dimettersi dopo essere uscito ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. La Germania non raggiunge gli ottavi di finale dei Mondiali da quando ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014.

Nagelsmann, attraverso un comunicato, ha dato così addio alla Nazionale tedesca:

“Negli ultimi giorni, dopo l’eliminazione, ho riflettuto molto e mi sono confrontato con persone di fiducia nel mio ambiente personale e nella federazione. Non è stata affatto una decisione facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la squadra merita la possibilità di un nuovo inizio senza zavorre. Voglio ringraziare il mio staff tecnico, tutto lo staff e tutte le persone della federazione che ci hanno sostenuto, in particolare anche i giocatori con cui ho avuto la possibilità di collaborare in modo fiducioso. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, ci avete dato fiducia, ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi dispiace profondamente e mi fa male avervi deluso e non avervi potuto regalare altre notti di calcio a questo Mondiale. Meritavate molto di più.”