La Germania si ritrova piccola (quasi) come l’Italia. “Non abbiamo capito cosa siamo diventati”

La stampa tedesca fa a pezzi Nagelsmann e la sua squadra eliminati ai rigori dal Paraguay: "Dal 2014 a oggi la Germania ha vinto la miseria di quattro partite in tre Mondiali. Nagelsmann ha fallito. Il declino di una Nazionale un tempo gloriosa"

La Germania si processa: “Il declino di una nazione calcistica un tempo gloriosa”

La Germania è fuori dai Mondiali, eliminata dal Paraguay ai rigori. È la terza volta di fila che la Germania non raggiunge gli ottavi di finale in un Mondiale. È il fallimento di Nagelsmann che a questo punto andrà via.

Il giorno dopo, è impietosa la stampa tedesca. La Germania si ritrova piccola come l’Italia. Meno insignificante perché ai Mondiali loro ci vanno anche se poi tornano subito a casa. Con tanti saluti a Mertesacker.

Lo Spiegel scrive: “Il declino di una nazione calcistica un tempo gloriosa”.

“Per la terza volta consecutiva, la nazionale tedesca è stata eliminata prematuramente da un Mondiale, con il terzo allenatore diverso. Questo non può più essere spiegato con la sfortuna o il caso. Riflette un problema serio. La Germania, un tempo grande nazione calcistica e quattro volte campione del mondo, si è ridotta a una piccola potenza del calcio. L’eliminazione per mano del Paraguay, per quanto imbarazzante possa sembrare, rappresenta la nuova realtà tedesca.

Appena quattro vittorie in tre Mondiali

Da quando ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014, ha vinto quattro partite in tre edizioni della Coppa del Mondo, incluse quelle contro la Costa Rica nel 2022 e contro Curaçao nel 2026. Contro la Svezia nel 2018 e la Costa d’Avorio nell’attuale edizione, le vittorie sono state fortunose, grazie a gol segnati nei minuti di recupero. Ciononostante, all’interno della federazione e della squadra hanno continuato a ritenersi candidati alla vittoria finale come se fosse un diritto di nascita”.

La Faz attacca Nagelsmann:

“Ha sopravvalutato enormemente la sua squadra e le proprie capacità. Nulla lo dimostra meglio della sua convinzione di potersi adattare a diversi avversari con formazioni diverse. In realtà, contro avversari diversi da Curaçao, non c’è stata una sola formazione che abbia funzionato”.

Il quotidiano concede l’alibi degli infortuni al commissario tecnico ma aggiunge:

“ciò di cui la squadra aveva veramente bisogno era qualcuno in grado di prendere decisioni pragmatiche a mente fredda. E non è stato così”. Nagelsmann ha costruito la sua carriera sulla forza emotiva ma ai Mondiali non è bastato, anzi ha portato fuori strada.

“Nemmeno più ai rigori riusciamo a vincere”

La Süddeutsche sintetizza:

“le squadre tedesche avevano vinto tutte e quattro le serie di rigori disputate finora ai Mondiali. Ma ora nemmeno i tedeschi riescono a vincere i rigori!”

Il quotidiano ha poi ricordato che Jonathan Tah – l’autore del calcio di rigore decisivo sbagliato – non aveva mai tirato un rigore in tutta la sua carriera.

E ancora:

“Nagelsmann ha commentato la sconfitta di Boston come se si trattasse di una sfortunata sconfitta in un’amichevole. Si è reso conto che il calcio tedesco, nelle competizioni internazionali, si trova a un bivio? Non sembrava che se ne fosse reso conto”.