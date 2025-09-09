Kroos distrugge la Germania di Nagelsmann: «Anni luce lontani dal poter parlare di vittoria ai Mondiali»

Una sconfitta per 0-2 contro la Slovacchia e una vittoria sofferta per 3-1 contro l’Irlanda del Nord: è questo il bilancio della Germania nelle prime due gare di qualificazioni ai Mondiali 2026. Un bilancio di certo non entusiasmante, che fa il paio con la deludente parentesi in Nations League terminata con una medaglia di legno a seguito delle partite perse contro Portogallo (semifinale) e Francia (finale per il 3° posto).

Come spesso capita, sul banco degli imputati ci è finito soprattutto il Ct Julian Nagelsmann, il quale però – anche per non infiammare troppo l’ambiente – ha accettato le critiche e commentato così la situazione: «Non leggo tutto, ma sono abbastanza intelligente da sapere cosa scrivono i media. Mi sta bene. Quando le cose vanno bene, vanno bene, noi invece abbiamo giocato male e dobbiamo accettare le critiche. Non cambierò tutto all’improvviso, non è facile. Se così non fosse, non sarei l’allenatore della Nazionale, ma della squadra dei giornalisti. Ho paura per la mia panchina? No, avere paura non è mai una buona cosa ed io sono ancora abbastanza coraggioso. Siamo stati inondati di critiche, ora pensiamo a vincere tutte le partite di qualificazione».

In tale contesto, c’è anche qualcuno che si chiede: sono davvero di Naglesmann le maggiori responsabilità? Toni Kroos, ex centrocampista del Real Madrid, si è soffermato sull’argomento durante una puntata del podcast “Einfach mal Luppen” che conduce con il fratello Felix.

Kroos e la crisi della Germania

«Penso che sia una questione di fiducia e qualità. Mancano convinzione, un’intesa condivisa e due o tre giocatori su cui gli altri possano contare, giocatori che possono risolvere la partita», esordisce Kroos. L’ex giocatore è fiducioso che la Germania possa qualificarsi al Mondiale, ma non lo è riguardo le ambizioni iridate della selezione tedesca: «Al momento, siamo lontani anni luce da certi livelli. La Germania è ben lontana dal poter parlare di vittoria del titolo mondiale».

Kroos, tuttavia, ha concluso il suo intervento sottolineando che nell’arco dei mesi le cose potrebbero cambiare in maniera radicale. Lo ha fatto prendendo come spunto diverse sue esperienze risalenti a quando militava nelle Merengues: «Molte volte a settembre o ottobre ho sentito dire che non eravamo favoriti per la Champions League quell’anno. Poi a maggio la situazione era molto diversa..».