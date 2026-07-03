Germania, arrivano le dimissioni di Nagelsmann: inizia l’era Klopp?
Il messaggio di Julian: "Dopo una delusione così pesante, la squadra merita la possibilità di un nuovo inizio senza zavorre"
Alla fine, la sconfitta contro il Paraguay e la conseguente uscita dal Mondiale hanno condotto a questa scelta. Era francamente inevitabile.
Germania, le dimissioni di Nagelsmann
Si legge sulla pagina Instagram della Germania:
“Julian si dimette.
Quello di Klopp è un nome che mette d’accordo tutto il popolo tedesco. L’ex allenatore del Liverpool è un po’ il ‘Conte di Germania’: l’uomo che sembra in grado di dare una svolta a una Nazionale in caduta libera. Lui accetterà la sfida? Staremo a vedere.