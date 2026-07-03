Germania, arrivano le dimissioni di Nagelsmann: inizia l’era Klopp?

“Negli ultimi giorni, dopo l’eliminazione, ho riflettuto molto e mi sono confrontato con persone di fiducia nel mio ambiente personale e nella federazione. Non è stata affatto una decisione facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la squadra merita la possibilità di un nuovo inizio senza zavorre. Voglio ringraziare il mio staff tecnico, tutto lo staff e tutte le persone della federazione che ci hanno sostenuto, in particolare anche i giocatori con cui ho avuto la possibilità di collaborare in modo fiducioso. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, ci avete dato fiducia, ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi dispiace profondamente e mi fa male avervi deluso e non avervi potuto regalare altre notti di calcio a questo Mondiale. Meritavate molto di più.”

Oltre al commissario tecnico Nagelsmann, anche i suoi due assistenti Benjamin Glück e Benjamin Hübner lasceranno la Dfb.

Arriva Klopp?