Kim resta al Bayern Monaco (a meno di un’offerta irrinunciabile)
Lo riporta Sky Sport Germania. Il suo contratto scade nel 2028 e il Bayern non lo metterà sul mercato.
Kim Min-Jae era finito nel mirino di diversi club per questo calciomercato estivo, come la Juventus, ma a quanto pare rimarrà al Bayern Monaco ancora un’altra stagione, nonostante non abbia convinto appieno da quando arrivò da Napoli.
Il futuro di Kim è ancora al Bayern Monaco
Come riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Germania su X:
Cambio di piani del Bayern: Kim non è più un candidato alla cessione. L’unica eccezione sarebbe un’offerta straordinaria che Kim stesso vorrebbe accettare. Ad oggi, il Bayern vuole tenerlo e sta pianificando il futuro con lui. Come riportato in precedenza, lo stesso Kim non aveva intenzione di lasciare il Bayern quest’estate. Il suo contratto scade nel 2028.
🚨❤️ EXCL | Change of plans at FC Bayern: Minjae Kim is no longer a sale candidate.
The only exception would be an extraordinary offer that Kim himself wants to accept. As things stand, Bayern want to keep him and are planning with him.
As previously reported, Kim himself was… pic.twitter.com/Q8NigHcp0Z
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 13, 2026
Ovvio che, come specificato da Plettenberg, se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il Bayern Monaco la prenderebbe in considerazione. Quest’anno il difensore ha totalizzato 33 presenze, segnando una rete in campionato.
Ha inoltre disputato i Mondiali con tre presenze, ma la Corea del Sud ha abbandonato il torneo nella fase a gironi.