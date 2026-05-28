Kim alla Juventus, ma solo in prestito e se va via Bremer

La Juventus non ha raggiunto la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, dunque alcuni big del club potrebbero andare via per fare cassa. Uno di questi è Bremer, che piace al Bayern Monaco; per questo motivo, i bianconeri potrebbero chiedere loro Kim Min-jae, che è già stato allenato da Luciano Spalletti nell’anno del terzo scudetto a Napoli.

La Juventus prova il colpo Kim al posto di Bremer

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Gleison Bremer ora interessa anche al Bayern Monaco. Tra i calciatori che hanno un buon mercato e che possono garantire una plusvalenza pesando a bilancio meno del proprio valore, il difensore brasiliano è forse nell’ultima finestra in cui il club può sperare di fare cassa. Il prossimo anno il centrale compirà infatti trent’anni.

Dal momento che l’eventuale partenza di Bremer sarebbe frutto di una trattativa intensa visto lo spessore tecnico del protagonista e il ruolo di pilastro che ricopre in bianconero, l’occasione potrebbe essere appiglio prezioso per farsi avanti per Kim Min-jae, poco impiegato al Bayern Monaco e quindi alla ricerca di una soluzione in cui avere più spazio. Perché non la Juventus, dove il progetto è in mano al suo ex allenatore Luciano Spalletti? A Napoli il sudcoreano è stato una delle colonne di una stagione trionfale e il feeling potrebbe ricrearsi a Torino.

Il centrale sudcoreano potrebbe arrivare in prestito

La trattativa però non risulta semplice a causa dell’ingaggio del difensore del Bayern; tuttavia, il sudcoreano potrebbe arrivare in prestito:

A causa dell’alto ingaggio percepito in Baviera dal difensore, l’operazione sarebbe verosimilmente praticabile soltanto con la formula del prestito, ma per la Signora rappresenterebbe comunque una validissima toppa all’addio di Bremer.