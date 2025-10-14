Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto)
Il difensore coreano ha uno stipendio molto importante e che in questo avvio di stagione sta continuando a non trovare spazio
Bayern Munich's South Korean defender #03 Kim Min-Jae celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League, League phase - Matchday 5, football match between FC Bayern Munich Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany, on November 26, 2024.
FRANCK FIFE / AFP
Matteo Moretto, nel suo consuto video a tema calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito alcuni dettagli sulle possibili future trattative del Milan in ottica mercato di gennaio e non solo. In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, ci si concentra su un rinforzo in difesa e sull’erede di Mike Maignan che, a oggi, è destinato all’addio a fine stagione e dunque dovrà essere sostituito. Due nomi discussi da Moretto per il ruolo di estremo difensore e uno per quello di centrale difensivo.
Per il centrale difensivo si parla ancora di Ki, il difensore sudcoreano ex Napoli, è ai margini del progetto Bayern Monaco e finora ha totalizzato appena 300 minuti in campo sotto la guida di Kompany.
«In estate Kim è stato sondato da alcuni club italiani, tra cui il Milan. Il difensore coreano, oggi al Bayern Monaco, ha uno stipendio molto importante e che in questo avvio di stagione sta continuando a non trovare spazio. Ha disputato circa 300 minuti in sei partite in tutte le competizioni: Kim è notevolmente dietro nelle gerarchie di Kompany. Da capire se l’ex Napoli potrà a tornare a essere un nome interessante per l’Italia a gennaio”.
Il Milan, che già in estate aveva sondato il terreno, potrebbe valutare un nuovo tentativo.