Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto)

«In estate Kim è stato sondato da alcuni club italiani, tra cui il Milan. Il difensore coreano, oggi al Bayern Monaco, ha uno stipendio molto importante e che in questo avvio di stagione sta continuando a non trovare spazio. Ha disputato circa 300 minuti in sei partite in tutte le competizioni: Kim è notevolmente dietro nelle gerarchie di Kompany. Da capire se l’ex Napoli potrà a tornare a essere un nome interessante per l’Italia a gennaio”.