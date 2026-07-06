Khalaili-Inter, l’Union Saint-Gilloise rifiuta 20 milioni: ne chiede 30. E il Napoli, che aveva l’accordo col giocatore, resta a guardare

L'Inter ha presentato la prima offerta ufficiale al club belga, ma è stata respinta: per l'esterno israeliano l'Union chiede 30 milioni. Il giocatore, intanto, ha già comunicato di voler vestire nerazzurro. Il Napoli aveva l'intesa con l'entourage ma era bloccato sulla valutazione e dalla necessità di vendere prima.

La corsa a Khalaili entra nel vivo, e l’Inter ha messo le cose in chiaro col primo affondo ufficiale. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), i nerazzurri hanno offerto 20 milioni all’Union Saint-Gilloise per l’esterno israeliano, ma il club belga ha detto no: la richiesta è di 30 milioni. Il giocatore, dal canto suo, ha già comunicato all’USG di volersi trasferire all’Inter.

Khalaili-Inter: l’offerta rifiutata e la richiesta dell’Union

La trattativa, dunque, non è chiusa: l’Inter è in vantaggio ma non ha ancora l’accordo con l’Union Saint-Gilloise, che ha fissato il prezzo a quota 30 milioni. Un braccio di ferro sulla valutazione, con i nerazzurri che puntano a limare la distanza e chiudere al più presto. È l’evoluzione di una vicenda che seguiamo da giorni: prima l’Inter aveva provato il sorpasso sul Napoli con i primi contatti per l’USG, poi era arrivato il sì del giocatore ai nerazzurri, con il Napoli beffato.

Perché il Napoli è rimasto indietro

Gli azzurri, va ricordato, ci avevano lavorato per primi e a lungo: avevano raggiunto un accordo con l’entourage sui termini del contratto. Ma la trattativa con l’Union era bloccata su due fronti — la valutazione del cartellino e, soprattutto, la necessità di cedere prima di comprare. Un’attesa che ha aperto la porta all’Inter, come avevamo raccontato quando ci si chiedeva se il Napoli rischiasse di perdere anche Khalaili. Un film già visto in questa sessione, con il Napoli che rischia di perdere sia Gila sia Khalaili.

Ora la palla è all’Inter (e il Napoli valuta le alternative)

Con il sì del giocatore in tasca, all’Inter resta da convincere solo l’Union Saint-Gilloise: se i nerazzurri si avvicineranno ai 30 milioni richiesti, l’operazione andrà in porto e il Napoli dovrà voltare pagina sull’esterno. Del resto gli azzurri hanno mostrato di guardarsi intorno, con profili più sostenibili: non a caso si è parlato di Favasuli, che costa circa la metà di Khalaili. Per ora, però, la notizia è tutta nerazzurra: manca solo l’intesa tra Inter e Union sul prezzo.