Italia, per Schira crescono le chance di Mancini. Maldini e Leonardo spingono per Thiago Motta

Schira su X: "Mancini ha il placet di Malgò, Ulivieri e Calcagno. Thiago Motta invece l'idea di calcio dei due ex milanisti"

La Nazionale italiana continua ad essere nella più totale confusione, anche se Malagò ha detto che domani ci saranno delle novità. Dopo l’addio dell’ipotesi Pirlo nuovo ct, sta prendendo piede il nome di Thiago Motta. Tuttavia, per Nicolò Schira il profilo più caldo è quello di Roberto Mancini.

Italia, ritorna in auge il nome di Mancini: l’annuncio di Schira

Il giornalista esperto di calciomercato, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale di X, ha infatti caldeggiato il selezionatore che ha vinto l’Europeo nel 2021:

“Sta aumentando la possibilità del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana”.

Poi lo stesso Schira ha risposto ad un utente che gli aveva chiesto di Thiago Motta:

“Thiago Motta ne avevo parlato già ieri. Candidato da Leonardo. Se restano lui e Maldini spingeranno per Motta perché identikit alla Pirlo che rispecchia loro linea di pensiero. Mancini invece ha placet di Malagò e pure apprezzamento di Ulivieri e Calcagno”.

Che rappresentano rispettivamente gli ellanxtori e i calciatori.